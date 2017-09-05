ماريو باسيل يتعلّم التمثيل مجدّداً.. والتعاون مع ممثل شهير

ماريو باسيل في تعاونٍ جديد

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LBCI News Lebanon

يحضّر الممثل الكوميدي ماريو باسيل عملاً مسرحيّاً جديداً يظهر فيه بصورة جديدة على المُشاهد اللبناني على مسرح المدينة، وذلك بالتعاون مع الممثل غابريال يمين.

في هذا الإطار، يقول الممثل ماريو باسيل "تواصلت مع غابريال يمين ولم يكن الهدف هذا العمل الذي سنقدّمه قريباً". وتابع "طلبت المساعدة في النصّ والتكنولوجيا التي يمكن إعتمادها في المسرحيات.. مع الوقت قال لي: هذه لم تعُد مسرحيتك بل مسرحيتي".

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وعن هذا التعاون، يؤكّد باسيل أنّه رحّب بالفكرة بكل سرور ويضيف "لا يستطيع الممثل ألّا ينجرف مع موهبة غابريال. أحببت العمل معه، وشعرت أنني أتعلّم التمثيل مرّة جديدة".