لماذا تخلّى طارق أبو جودة عن إدارة أعمال خالته نجوى كرم؟

تُعرف شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم بمدى قربها وعلاقتها الوطيدة بأولاد أخواتها وهم يرافقونها أينما ذهبت خصوصاً ابن اختها طارق أبو جودة الذي يدير أعمالها منذ أكثر من 18 عاماً.
وقد فوجئ الوسط الفنّي ومحبو نجوى كرم بخبر تخلّي طارق أبو جودة عن تولي إدارة أعمال خالته، وبدأ الكلام عن خلاف عائلي حصل بينهما ليتبيّن لاحقاً أن السبب الحقيقي هو أنّ أبو جودة يملك شركة إعلانات ولم يعد باستطاعته التنسيق بين إدارة الأعمال وإدارة الشركة، فقرر أن يتفرغ لعمله الخاص.
وذكرت مجلّة "سيدتي
" نقلاً عن أبو جودة قوله: "لم يعد بإمكاني الالتزام معها لأنّ لديّ عملي الخاص ولكن هذا لا يعني أنني لا أنسّق معها في حال تطلّب الامر ذلك، فهي خالتي وفي عيوني ونحن أحباب".
كما أكّد طارق أبو جودة أن القرار لم يكن وليدة اللحظة بل هو على تنسيق تام مع خالته وفي حالة وفاق مستمر، مشيراً إلى أنّ نجوى كرم كانت على علم منذ شهرين ولكن قررا التكتم عن الموضوع لحين انتهاء موسم الحفلات الصيفية.
والآن تشخص الأنظار إلى هويّة مدير أعمال شمس الأغنية اللبنانية الجديد أو ما إذا كانت ستكمل مسيرتها الفنية وحيدة.