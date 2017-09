مرحبا يا حلوين.. سامحوني مشغولة عنكن هالفترة.. قرّبنا كتير نبتدي تصوير فيلم #كاراميل .. انشالله نقدر نكون على قد توقعاتكن 🙏❤️❤️

