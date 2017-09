كشف الفنان اللّبناني عاصي الحلّاني عن المكان الذي يشعره بالسعادة من خلال صورة نشرها عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وظهر عاصي في الصورة وهو يركب الخيل وعلّق عليها قائلًا إنّ الاسطبل المكان الذي يشعره بالسعادة.

وانهالت التعليقات والإعجاب على الصورة.

From my happy place ... With Love ❤️🐎 #AssiElHallani pic.twitter.com/LYoZQlwkWi