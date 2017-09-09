صور من الطفولة إلى المراهقة وحتى اليوم.. ورد ويوسف الخال في ثلاثة مراحل عمرية

ورد ويوسف الخال بمراحل عمرية مختلفة

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LBCI News Lebanon

هنّأت الممثلة ورد الخال شقيقها الممثل يوسف الخال بتحقيق إنجازٍ من خلال المشي من العريضة إلى الناقورة خلال 6 ايام، وعايدته بمناسبة عيد ميلاده.

ويبدو أن شهر أيلول ليس تاريخ عيد ميلاد يوسف الخال فقط بل يصادف عيد ميلاد شقيقته ورد أيضاً. فغرّد يوسف قائلاً "وأنتي كمان عيدك بعد بكرا ع قبال ال ٢٢٠ سنة، أحلى أخت وأجرأ فنانة.. وما تردي ع حدا، في ناس بدها ٢٢٠ سنة تتصير تفهم و ٤٤٠ سنة تتفهمك".

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وفي سياقٍ متصل، نشرت إحدى المعجبات صوراً تجمع بين ورد ويوسف الخال بمراحل عمرية مختلفة إنطلاقاً من الطفولة مروراً بسنّ المراهقة وصولاً إلى اليوم.

وقد أرفقت المعجبة الصور بتغريدة جاء فيها " سبتمبر حكاية تروي ولادة أجمل المخلوقات على الأرض. عيد سعيد ويا رب كثير من الإنجازات والنجاحات والأهم كثير من الصحة والسعادة".

سبتمبر حكاية تروي ولادة أجّمل المخلوقات على الأرض

عيد سعيد ويارب كثير من الإنجازات والنجاحات والاهم كثير من الصحة والسعادة 🌹🌹 @wardelkhal pic.twitter.com/WS8W3aKD92 — Reem ❁Ꙍardℬutterℱly❁ (@reemsami78) September 8, 2017