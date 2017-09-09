أجواء تصوير الحلقة الأولى من The Voice.. هل من إنسجام بين المدربين؟

بدأ نجوم The Voice الجدد بتصوير حلقات الموسم الرابع من برنامج المواهب الشهير، وكثرت التساؤلات حول إمكانية وجود كيمياء وانسجام بين المدربين عاصي الحلاني وإليسا وأحلام ومحمد حماقي.

فكيف كانت أجواء تصوير الحلقة الأولى من The Voice بنسخته الجديدة؟

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كشف الفنان عاصي الحلاني في تغريدة عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي تويتر عن إنتهاء تصوير الحلقة الأولى وما تخللها من مواهب بين المشتركين وانسجام بين المدربين النجوم.

فكتب الحلاني "انتهيت الآن من تصوير احدى حلقات ذا فويس. المواهب أصواتهم رائعة كما الإنسجام بين زملائي المدربين من أجمل ما يكون".