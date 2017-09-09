بالصور: بعد إبنة كلّ من ديانا حداد وريما فقيه.. إبنة وائل جسار تخطف الأنظار بجمالها

تغزو مواقع التواصل الإجتماعي صور بنات مشاهير لبنان اللواتي يمكن وصفهن بكلمة واحدة وهي "جميلات".

لإبنة الفنان وائل جسّار حصّة بين بنات المشاهير الحسناوات. مارلين وائل جسار الّتي سبق وشاركت والدها في فيديو كليب "استقالة حبي"، تتميّز بلون عينيها وملامح وجهها الجميلة. وقد إنتشرت صور إبنة وائل بكثافة في الساعات الماضية.

الإعلان

يذكر أن روّاد الإنترنت كانوا قد تداولوا صورة جديدة للفنانة ديانا حداد برفقة إبنتيها ميرا وصوفي ونجحت الأخيرة بنيل إعجاب الناشطين على الإنترنت بجمال ملامح وجهها.

كما كانت إبنة ريما فقيه قد اثارت بلبلةً عبر منصّات التواصل الإجتماعي بجمالها وأسرت ريما الصغيرة القلوب في أحدث صورة لها.