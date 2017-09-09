بالصورة- الموت يفجع أحلام...

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أفجع الموت الفنانة الإماراتية أحلام زوجة إبن عمّها دلال عبد العزيز محمد يوسف بوحجي.وقد نشرت أحلام عبر حسابها على انستغرام صورة نعت من خلالها قريبتها الراحلة.وأرفقتها بتعليق:" "بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) انتقلت الى رحمة الله تعالى دلال عبدالعزيز محمد يوسف بوحجي. حرم ابن عمي العميد وليد عبدالله بن هزيم الشامسي ووالدة كل من عبدالعزيز وإبراهيم ومنيرة وشقيقة محمد وسعود بوحجي".وتابعت: "سيوارى جثمانها الثرى غدا السبت 18 ذو الحجة 1438. الموافق: 9 سبتمبر 2017، الساعة 9 صباحاً. مقبرة المحرق. التعازي للرجال في صالة مبارك بن دينه بجوار مسجد لوتاه في منطقة البسيتين. والنساء: منزل والدها عبدالعزيز محمد بوحجي منزل ٤٥ طرق ٢٥٠٢ مجمع ٢٢٥ البسيتبن".