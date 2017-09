بالصورة- الموت يفجع أحلام...

بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) انتقلت الى رحمة الله تعالى (دلال عبدالعزيز محمد يوسف بوحجي) حرم ابن عمي العميد وليد عبدالله بن هزيم الشامسي ووالدة كل من عبدالعزيز وإبراهيم ومنيرة وشقيقة محمد وسعود بوحجي 📅 سيوارى جثمانها الثرى غدا السبت 18 ذو الحجة 1438 الموافق: 9 سبتمبر 2017 ⏰ الساعة 9 صباحاً 📌مقبرة المحرق 🏤التعازي للرجال في صالة مبارك بن دينه بجوار مسجد لوتاه في منطقة البسيتين والنساء: منزل والدها عبدالعزيز محمد بوحجي منزل ٤٥ طرق ٢٥٠٢ مجمع ٢٢٥ البسيتبن

