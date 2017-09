بالصورة- طارق أبو جودة يخرج عن صمته... ويوضح تفاصيل إنفصاله المهني عن خالته نجوى كرم

توضيحاً لما يُنسب و يُنقل عن أحاديث ، لم أُدلِ بها يومًا. يهمني ان أؤكد انني لم و لن "أتخلّى" يوماً عن شمس الأغنية الفنانة نجوى كرم...فبالرغم من الانفصال المهني بيننا، يبقى ان ما يربطني بنجوى كرم اقوى وأعمق بكثير من العمل، ولن تحدّه يوماً المهنة...فنجوى هي عائلتي وبيتي، ونقطة مضيئة في حياتي المهنية و ركناً أساسياً في حياتي العائلية...ما يربطني بنجوى كرم، كان وسيبقى، دماً وعائلة واحترام ومحبة لا تنتهي.

A post shared by TAJ (@tarekaboujaoudeh) on Sep 7, 2017 at 9:23am PDT