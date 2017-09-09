بالصورة- طارق أبو جودة يخرج عن صمته... ويوضح تفاصيل إنفصاله المهني عن خالته نجوى كرم

خرج مدير أعمال شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم السابق، طارق أبو جودة، عن صمته وتحدث عن انفصالهما المهني.



وقد نشر أبو جودة عبر حسابه الرسمي على انستغرام صورة تجمعه بخالته نجوى كرم.

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وأرفق طارق الصورة بتعليق جاء فيه: "توضيحاً لما يُنسب و يُنقل عن أحاديث، لم أُدلِ بها يومًا. يهمني ان أؤكد انني لم و لن "أتخلّى" يوماً عن شمس الأغنية الفنانة نجوى كرم... فبالرغم من الانفصال المهني بيننا، يبقى ان ما يربطني بنجوى كرم اقوى وأعمق بكثير من العمل، ولن تحدّه يوماً المهنة".وأضاف: "فنجوى هي عائلتي وبيتي، ونقطة مضيئة في حياتي المهنية وركناً أساسياً في حياتي العائلية... ما يربطني بنجوى كرم، كان وسيبقى، دماً وعائلة واحترام ومحبة لا تنتهي".