انجاز كبير للسينما اللبنانية في مهرجان البندقية...

جائزة أفضل ممثل لكامل الباشا عن دوره في فيلم "قضية رقم 2"

Lebanon, news ,lbci ,أخبار البندقية, قضية رقم 23, زياد دويري, فلسطين, لبنان,كامل الباشا,جائزة أفضل ممثل لكامل الباشا عن دوره في فيلم "قضية رقم 2"

LBCI News Lebanon

فاز الممثل الفلسطيني كامل الباشا بجائزة أفضل ممثل ضمن الدورة الرابعة والسبعين لمهرجان البندقية السينمائية عن دوره في فيلم المخرج اللبناني زياد دويري "قضية رقم 23" (The Insult). وتسلّم الباشا جائزته، بحضور دويري، خلال حفل توزيع جوائز المهرجان الذي أقيم مساء اليوم السبت.

وأكد الباشا بعد تسلمه الجائزة انه لم يكن لينجح لولا دعم المخرج زياد دويري والممثلين اللبنانين الممتازين "الذين يستحق كل واحد منهم هذه الجائزة".

الإعلان

وقال:"أنا فخور بأني ساهمت في رفع إسم فلسطين أمام العالم كله، من خلال هذه الفرصة التي أتاحها لي المخرج زياد دويري، وفي الوقت نفسه إنه إنجاز كبير للبنان وللسينما اللبنانية. الجائزة ليست لي وحدي، بل هي للفيلم ولمخرجه ولفريق العمل الرائع كله".

ويؤدي الباشا في الفيلم دور ياسر سلامة، وهو لاجئ فلسطيني في لبنان، يتولى إدارة عمال ورشة أشغال عامة في أحد أحياء بيروت، وتحصل مشادة بينه وبينه طوني (عادل كرم)، وهو مسيحي لبناني، وتأخذ الشتيمة أبعاداً أكبر من حجمها، مما يقود الرجلين إلى مواجهة في المحكمة.

تجدر الاشارة الى ان عروض الفيلم في بيروت تنطلق في 14 أيلول الحالي وهو يضم، إلى الباشا وكرم، نخبة من الممثلين اللبنانيين، في مقدمهم ريتا حايك وكميل سلامة وديامان أبو عبود، إضافة إلى جوليا قصّار وطلال الجردي ورفعت طربيه وكارلوس شاهين وكريستين شويري.

وكان "قضية رقم 23" قوبل لدى عرضه الأول في مهرجان البندقية في 31 آب الفائت بإعجاب حار من الجمهور الذي وقف مُصفقاً لدقائق بعد انتهاء العرض الذي حضره وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري.