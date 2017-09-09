بالفيديو- زياد دويري وكامل الباشا في أول تعليق لهما بعد جائزة أفضل ممثل...

كامل الباشا يحصد جائزة أفضل ممثل

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LBCI News Lebanon

استطاع الممثل الفلسطيني، كامل الباشا، وهو احد ابطال فيلم "قضية رقم 23 " للمخرج اللبناني زياد دويري، الذي يشارك بالنسخة الـ74 لمهرجان البندقية السينمائي، من ان يحصد جائزة أفضل ممثل.



وقد تحدث للـLBCI كل من دويري والباشا عن هذا الفوز.

وقد تحدث للـLBCI كل من دويري والباشا عن هذا الفوز.