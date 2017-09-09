أخبار فنية
09 أيلول 2017 - 17:08
09/09/2017 17:08:20
بالفيديو- زياد دويري وكامل الباشا في أول تعليق لهما بعد جائزة أفضل ممثل...
كامل الباشا يحصد جائزة أفضل ممثل
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LBCI News Lebanon
استطاع الممثل الفلسطيني، كامل الباشا، وهو احد ابطال فيلم "قضية رقم 23 " للمخرج اللبناني زياد دويري، الذي يشارك بالنسخة الـ74 لمهرجان البندقية السينمائي، من ان يحصد جائزة أفضل ممثل.
وقد تحدث للـLBCI كل من دويري والباشا عن هذا الفوز.
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