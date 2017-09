. . . . #اصاله_نصري " قبل ان انجب التوأم نذرت في حسينيه و كنسيه وانا ضد كلمه الطائفيه " . . حلو الانسان يحترم جميع الآديان ويتجاهل شي اسمه " طائفيه " ولا شرايكم ؟

A post shared by You Only Live Once ✌ (@yoloq8) on Sep 9, 2017 at 1:59pm PDT