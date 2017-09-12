بالفيديو: نجمة لبنانية تعود بعد غياب.. خمّنوا من هي؟

بعد إنتشار فيديو ترويجي لفيديوكليب جديد حرص المخرج فيه على عدم الكشف عن هوية الفنانة، كُشف النقاب عن العمل بالكامل. فمن هي هذه النجمة؟

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إنّها الفنانة نيللي مقدسي الّتي كانت قد عادت إلى الساحة الفنية العام الماضي بأغنية "مافيش رجّالة" بعد غياب دام لأكثر من ثلاث سنوات، وأطلقت اليوم فيديوكليب اغنيتها الجديدة "كنت اتمنى" عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.

اغنية "كنت اتمنى"، من كلمات والحان جوزف جحا ووتوزيع باسم رزق، قد تم تصويرها في قلعة "بعدران" في الشوف تحت ادارة المخرجة رندة العلم. ويتخلّل الكليب لوحات استعراضية راقصة.