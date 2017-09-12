أخبار فنية
12 أيلول 2017 - 06:12
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كارول سماحة تكشف كيف تعرفت إلى زوجها..."كنت مخطوبة"

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كارول سماحة تكشف كيف تعرفت إلى زوجها...&quot;كنت مخطوبة&quot;
شاركت الفنانة اللبنانية كارول سماحة في الحلقة الأولى من برنامج "عيش الليلة" على قناة "dmc".

وخلال المقابلة، تطرأ مقدّم البرنامج الفنان اشرف باقي إلى مواضيع شتى تعنى بحياة سماحة الزوجية والمهنية والشخصية ومن بينها علاقتها بزوجها رجل الأعمال المصري وليد مصطفى.
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وكشفت كارول أنها التقت بزوجها للمرّة الأولى عام 2007 في مصر وأُعجب بها على الفور، إلا أنها كانت مخطوبة آنذاك.

وأضافت سماحة أنّ زوجها بقي يتّصل بها كل عام ليسألها إذا علاقتها مع خطيبها مستمرة.

وبعد فترة، التقت كارول من جديد بوليد من مصر ليكتشف أنها انفصلت عن خطيبها وتبدأ بعدها علاقتهما.

شاهدوا ماذا قالت كارول في الفيديو أدناه:
 
 

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