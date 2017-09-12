كارول سماحة تكشف كيف تعرفت إلى زوجها..."كنت مخطوبة"

ابن اتقت كارول سماحة بزوجها للمرة الأولى؟

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LBCI News Lebanon

شاركت الفنانة اللبنانية كارول سماحة في الحلقة الأولى من برنامج "عيش الليلة" على قناة "dmc".



وخلال المقابلة، تطرأ مقدّم البرنامج الفنان اشرف باقي إلى مواضيع شتى تعنى بحياة سماحة الزوجية والمهنية والشخصية ومن بينها علاقتها بزوجها رجل الأعمال المصري وليد مصطفى.

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وكشفت كارول أنها التقت بزوجها للمرّة الأولى عام 2007 في مصر وأُعجب بها على الفور، إلا أنها كانت مخطوبة آنذاك.



وأضافت سماحة أنّ زوجها بقي يتّصل بها كل عام ليسألها إذا علاقتها مع خطيبها مستمرة.



وبعد فترة، التقت كارول من جديد بوليد من مصر ليكتشف أنها انفصلت عن خطيبها وتبدأ بعدها علاقتهما.