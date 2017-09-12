مايا دياب تصدم الجمهور... ماذا تفعل لو اكتشفت أن ابنتها مثلية الجنس؟

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أجرت مجلةمقابلة خاصة مع الفنانة اللبنانية مايا دياب التي كانت نجمة غلاف المجلة لشهر أيلول الجاري.وخلال الحديث معها، سئلت مايا عن مواقفها اللافتة وبخاصة عن دفاعها عن مثليي الجنس الذي لاقى انتقادات واسعها، فأوضحت أن السبب الذي يجعلها تتخذ هذا الموقف هو أنها تدافع عن الإنسان وعن حقه في الحياة بغض النظر من هو.وفي هذا السياق، أجابت مايا على سؤال حول ما إذا كانت ستشجّع ابنتها في حال اكتشفت أنها مثلية الجنس، فأجابت بطريقةٍ أثارت استغراب البعض: "كل شخص في المجتمع معرّض لهذه الحالة، إما بسبب الاغتصاب أو الهرمونات المغايرة للطبيعة. هذا موضوع طبي. وإذا اكتشفت أن ابنتي مثلية الجنس، أولاً أبحث عن السبب. فإذا كانت المشكلة صحية، تكون هذه إرادة ربنا وعليّ القبول بها والله لا يجرّبني".وأضافت مايا "أما إذا أصابتها هذه المشكلة بسبب الاغتصاب، فمن الطبيعي الاطلاع على المشكلة وحلّها بالسبل الطبيعية"، وتابعت:" وأنا كأم إذا لم أعالج هذه المشكلة بسبب إخفاء ابنتي سرّها عني، سأزعل من نفسي لأن ابنتي أو ابني عاشا هذه المشكلة وأنا لم أعالجهما وأساعدهما على الخروج منها كما يجب".