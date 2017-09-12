أخبار فنية
12 أيلول 2017 - 08:56
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صورة نادرة للفنانة سعاد حسني مع والديها... هل تشبه والدتها؟

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صورة نادرة للفنانة سعاد حسني مع والديها... هل تشبه والدتها؟

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة قديمة ونادرة من مرحلة طفولة الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني.

وظهرت سعاد حسني في الصورة برفقة والديها. وقد لفت مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الى أنها تشبه والدتها.

اليكم الصورة... ما رأيكم بها؟

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