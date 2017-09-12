أخبار فنية
12 أيلول 2017 - 08:56
12/09/2017 08:56:24
صورة نادرة للفنانة سعاد حسني مع والديها... هل تشبه والدتها؟
صورة نادرة لسعاد حسني
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LBCI News Lebanon
ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة قديمة ونادرة من مرحلة طفولة الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني.
وظهرت سعاد حسني في الصورة برفقة والديها. وقد لفت مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الى أنها تشبه والدتها.
اليكم الصورة... ما رأيكم بها؟
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