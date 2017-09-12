صورة نادرة للفنانة سعاد حسني مع والديها... هل تشبه والدتها؟

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ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة قديمة ونادرة من مرحلة طفولة الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني.وظهرت سعاد حسني في الصورة برفقة والديها. وقد لفت مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الى أنها تشبه والدتها.اليكم الصورة... ما رأيكم بها؟