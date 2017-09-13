بعد منع تصويره في مصر... فيلم عن مقتل سوزان تميم إلى العالمية؟

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لم يحصل المخرج السويدي ذو الأصول المصرية طارق صالح على موافقة من قبل المصنفات المصرية لتصوير فيلم حادثة النيل هيلتون أو THE NILE HILTON INCIDENT في مصر فلجأ إلى المغرب لتصوير المشاهد الخاصة بمصر.وفي التفاصيل، لم يحظ المخرج بالتصريح أو الرفض لتصوير فيلمه المستوحى من جريمة قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم التي حصلت في 28 تموز 2008 والتي اتُهم فيها رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى.واللافت أنّ هذا الفيلم قد يشارك في مسابقة الغولدن غلوب الـ 75 في هوليوود في كانون الثاني عام 2018.كما أنّ الفيلم نال ردود فعل إيجابية جداً حين عرض في فعاليات مهرجان Sundance في ولاية يوتا الأميركية.الجدير ذكره، أنّ لا اعتراضات مصرية على فكرة عرض الفيلم، ولكن يبدو أن الموضوع سيستغرق بعد الوقت للحصول على الموافقة.