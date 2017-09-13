دويري: الممثلون الذين شاركوا بـ"قضية رقم 23" هم افضل ترويج للفيلم

أقيم مساء أمس في صالات "سينما سيتي" في أسواق بيروت العرض الافتتاحي لفيلم المخرج اللبناني زياد دويري "قضية رقم 23" the insult بحضور نحو 1200 شخص، على أن تنطلق عروض الفيلم في الصالات السينمائية على امتداد المناطق اللبنانية غداً الخميس.

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وشكر دويري جهود الممثلين وأشاد بموهبتهم واحترافيتهم، واصفاً تجربة العمل معهم بالـ"ممتازة". وقال: "ثمة من يقول إن ما حصل من ضجة رافقت مجيئي إلى لبنان يشكل دعاية للفيلم، غير إن هذا غير صحيح، فأنا لا أرعب في مثل هذه الدعاية السلبية".

وأضاف: "أفضل دعاية للفيلم هي هؤلاء الممثلون الذين يحبهم الجمهور".