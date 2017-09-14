معركة جديدة بين نوال الزغبي وزوجها السابق.. هل تخلّت "تيا" عن والدتها؟

يبدو أن معركة جديدة قد بدأت بين ايلي ديب وزوجته السابقة الفنانة نوال الزغبي وظهرت إلى العلن في الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

الإعلان

فكتب إيلي ديب عبر حسابه على فيسبوك "بحب قلكن انو السحر انقلب عالساحر وزمن تحقيق الانتصارات بلّش. صرت محقّق انتصارين (فتقا وتيا) من ٤ شهور لليوم على يلي حملوا ضميرن عليي".

وتابع "الانتصار التالت رح يتحقق بعد كم يوم وبطريقة مذلة، كنت عم بتفادى انو تصير بس يبدو انو هيك نوع من البشر ما بتمشي معهم الا هالطريقة لانو اتضح انو ما بينتموا لا للبشر ولا للإنسانية، الانتصار الرابع رح يتم بعد كم شهر وبالقانون يلي أنا تحت سقفو وهيدا الانتصار رح يخلين يحكو صيني مش لبناني والانتصار الخامس وهوي يلي رح يبكين دم انشالله انو صار قريب جدا".

المفاجأة الكبرى كانت حديث ديب عن إنتصار على صعيد إبنته تيا، فهل تخلّت الإبنة عن والدتها؟

أوضح ايلي في منشورٍ ثانٍ "لكل يللي عم يتصلوا ويسألوا عن وضع تيا بقلّن انو تيا اليوم ومن بعد انتقالها من 4 شهور للعيش عندي هي بألف خير صحتها صارت كتير منيحة اعصابها مرتاحة كتير...وللحاسدين بقول تعوا تعلموا كيف بيربوا ولاد LADY T بكل معنى الكلمة ونقطة عالسطر".

وتضامناً مع نجمتهم المفضلة، أطلق محبّو النجمة الذهبية نوال الزغبي هاشتاغ "نحبك نوال الزغبي" وسرعان ما أصبح الأكثر تداولاً في العديد من الدول العربية.

بدورها، ردّت نوال الزغبي بطريقة غير مباشرة لأنها لطالما سعت أن تبقى خلافاتها العائلية بعيدة عن الإعلام، فغرّدت قائلةً " أرقى الناس اقلهم حديثاً عن الناس... وانقى الناس احسنهم ظناً بالناس".

وكتبت في تغريدة أخرى " ان الانسان لا يرث الكرامة ولا المهانة بل يصنعها بنفسه".

أرقى الناس اقلهم حديثا عن الناس... وانقى الناس احسنهم ظنا بالناس... صباح الخير 😍 pic.twitter.com/wWWtgZ5Kmz — Nawal El Zoghbi (@NawalElZoghbi) September 6, 2017