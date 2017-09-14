أسرار وائل كفوري.. من زوجته إلى "لبن العصفور" لإبنتيه!

بدأ روّاد مواقع التواصل الإجتماعي بالإحتفال بعيد ميلاد النجم وائل كفوري الّذي يصادف يوم 15 أيلول الجاري.

وفي عيد ميلاده، إستطاع وائل كفوري أن يلف حياته الخاصة بالغموض رغم شهرته الواسعة على مدى سنوات طويلة. فما هي أسرار وائل كفوري؟

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وائل كفوري هو من مواليد زحلة عام 1974، وبالتالي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ43.

إنتشرت الكثير من الصور المختلفة ونسبت إلى زوجته لكن صورة السيدة أنجيلا بشارة الرسمية والمؤكدة لم تُنشر حتى الآن.

رزق وائل كفوري بإبنتين ويبعدهما أيضاً عن عالم الأضواء. فلم تنتشر صورة واضحة لإبنته البكر ميشيل حتى الآن. ويؤكّد وائل مراراً "ابنتي ميشيل بتشبهني وطالعة لبيّها".

أمّا إبنته ميلانا فانتشرت لها صورة مسربة من عيد ميلادها.

لا يحبّ المقابلات واللقاءات التلفزيونية والإجابة عن الأسئلة الخاصة وفضّل أن يكون ظهوره التلفزيوني من خلال لجنة تحكيم اراب ايدول.

بعيداً عن العمل، وائل كفوري يعيش الأبوّة ويحاول تدليل إبنتيه قدر المستطاع. وسبق وأعلن في أراب ايدول " أرغب في احضار لبن العصفور لهما إن أمكن".