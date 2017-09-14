أخبار فنية
14 أيلول 2017 - 12:26
Back

عودة ريتا برصونا إلى الشاشة... "غنوجة بيّا" في جزء ثانٍ؟

هل سنشهد على جزء ثانٍ من كتابة منى طايع؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار منى طايع, غنوجة بيّا,ريتا برصونا,هل سنشهد على جزء ثانٍ من كتابة منى طايع؟
episodes
عودة ريتا برصونا إلى الشاشة... &quot;غنوجة بيّا&quot; في جزء ثانٍ؟

نشرت الممثلة ريتا برصونا صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي تويتر، معلنةً عودتها إلى عالم التمثيل بعد غيابٍ.

 

في التفاصيل، غرّدت الممثلة ريتا برصونا قائلةً "وعدتكن ورح اوفي بوعدي. قريباً لبنان .... وعالشاشة كمان".

 
الإعلان

وكان لافتاً ان الكاتبة منى طايع قد كتبت لريتا "اهلاً وسهلاً ريتا.. اشتقنا اليك". وردّت ريتا " حبيبتي منى، انا اللي مشتاقتلك صديقتي  ولجلساتنا المهضومة. يللا قربت... الجمهور عم يطالب بغنوجة  بيا جزء تاني.. شوفي شو فيك تعملي".

 

يُذكر أنّ ريتا برصونا كانت نجمة مسلسل "غنوجة بيا" الذي عُرض على شاشة LBCI وحقّق نجاحاً كبيراً، فهل سنشهد على جزء ثانٍ من كتابة منى طايع؟

 
 
إقرأ أيضاً