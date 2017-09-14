عودة ريتا برصونا إلى الشاشة... "غنوجة بيّا" في جزء ثانٍ؟

نشرت الممثلة ريتا برصونا صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي تويتر، معلنةً عودتها إلى عالم التمثيل بعد غيابٍ.

في التفاصيل، غرّدت الممثلة ريتا برصونا قائلةً "وعدتكن ورح اوفي بوعدي. قريباً لبنان .... وعالشاشة كمان".

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وكان لافتاً ان الكاتبة منى طايع قد كتبت لريتا "اهلاً وسهلاً ريتا.. اشتقنا اليك". وردّت ريتا " حبيبتي منى، انا اللي مشتاقتلك صديقتي ولجلساتنا المهضومة. يللا قربت... الجمهور عم يطالب بغنوجة بيا جزء تاني.. شوفي شو فيك تعملي".

يُذكر أنّ ريتا برصونا كانت نجمة مسلسل "غنوجة بيا" الذي عُرض على شاشة LBCI وحقّق نجاحاً كبيراً، فهل سنشهد على جزء ثانٍ من كتابة منى طايع؟

وعدتكن ورح اوفي بوعدي .



قريبا لبنان .... وعالشاشة كمان . pic.twitter.com/9Dv5ObbVKh — Rita Barsona (@ritabarsona) September 12, 2017