أخبار فنية
14 أيلول 2017 - 06:23
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بالصور - "كاريس" نسخة طبق الأصل عن والدتها كاثرين زيتا جونز... في الـ 14 من عمرها!

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بالصور - &quot;كاريس&quot; نسخة طبق الأصل عن والدتها كاثرين زيتا جونز... في الـ 14 من عمرها!
تميّز أسبوع الموضة النيويوركي هذا العام بدخول الكثير من الوجوه الجديدة إلى عالم النجومية، انطلاقاً من كايا غيربير ابنة عارضة الأزياء الكنديّة سيندي كروفرد وصولاً إلى كورديل برودوس ابن مغني الراب الأميركي "سنوب دوغ".

ولفتت ابنة الممثلة الإنكليزية كاثرين زيتا جونز والممثل الأميركي مايكل دوغلاس وتُدعى "كاريس زينا دوغلاس" الأنظار إليها حين جلست في المقعد الأول لعرض أزياء "مايكل كورس" أمس الأربعاء إلى جانب والدتها وعدد من النجوم.
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وتألّقت الشابة البالغة من العمر 14 عاماً بقميصٍ أسود مع تنورة ملوّنة وجلست إلى جانب والدتها التي تميّزت بفستانٍ أسودٍ كلاسيكي.

وكان لافتاً الشبه الكبير بين الوالدة وابنتها.
 
كاثرين زيتا جونز وابنتها "كاريس"
 
كاثرين زيتا جونز مع ابنتها في الصف الأول إلى جانب الممثلة نيكول كيدمان
 
كاثرين زيتا جونز مع ابنتها والمصّمم مايكل كورس

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