أخبار فنية
14 أيلول 2017 - 09:51
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بالصورة - جنيفر لورينس مع حبيبها المخرج للمرّة الأولى... ويكبرها بعشرين سنة

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بالصورة - جنيفر لورينس مع حبيبها المخرج للمرّة الأولى... ويكبرها بعشرين سنة
أطلّت الممثلة الأميركيّة جنيفر لورينس برفقة حبيبها المخرج دارين أرونوفسكي للمرّة الأولى كثنائي في العرض الأول من فيلمها الجديد "Mother".

وقد نجح كلّ من دارين (48 عاماً) وجنيفر (27 عاماً) في إخفاء علاقتهما التي بدأت في أيلول العام الماضي بعد انتهائهما من تصوير فيلم "Mother".

وقالت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار لموقع People يوم الأربعاء على السجادة الحمراء "ما أحبه هو أنّه لا يخاف من تخطي الحدود" مضيفة أنها من أكبر معجباته.
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بدوره، قال المخرج للموقع نفسه إنّه يندهش دائماً بموهبتها "لست بحاجةٍ إلى دفع جنيفر لفعل الأفضل، فهي دائماً مستعدة لكلّ شي، إنّها كإعصار من المشاعر".
 
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