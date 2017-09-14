أخبار فنية
14 أيلول 2017 - 17:13
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بالصور- سيلينا غوميز تكشف خضوعها لزرع كلية... والمتبرّعة ممثلة!

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بالصور- سيلينا غوميز تكشف خضوعها لزرع كلية... والمتبرّعة ممثلة!
كشفت الممثلة والمغنية العالمية سيلينا غوميز أنها خضعت مؤخراً لعملية زرع كلية بسبب تعرضها لداء الذئبة وتفاقم حالتها الصحية، موضحةً أن هذا هو السبب الحقيقي الذي أبعدها عن استكمال أعمالها الفنية في الأشهر الأخيرة.

وطمأنت النجمة البالغة من العمر 25 سنة، متابعيها عن حالتها الصحية من خلال صفحتها الخاصة على انستغرام، فكتبت: "أنا أدرك تماماً أن بعض معجبيَ لاحظوا أنني كنت غائبة عنهم هذا الصيف وتساءلوا عن سبب غيابي، لكن اكتشفت أنني بحاجة للحصول على عملية زرع كلية فكان من الضروري أن أبتعد قليلاً حفاظاً على صحتي".
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كما أعلنت غوميز عن هويّة المتبرعة التي أعطتها كليتها، وهي صديقتها المقرّبة الممثلة فرانسيا رايسا. وكانت قد نشرت صورة لها بالمستشفى تجمعها برايسا وهما تمسكان يد بعضهما البعض في السرير.

وعلّقت كاتبةً: "لا توجد  كلمات لوصف امتناني لصديقتي الجميلة فرانسيا رايسا، لقد أعطتني هدية لا تثمّن والتضحية القصوى وهي التبرع لي بكليتها. أنا أحبك كثيراً يا شقيقتي".
 
 
 

I’m very aware some of my fans had noticed I was laying low for part of the summer and questioning why I wasn’t promoting my new music, which I was extremely proud of. So I found out I needed to get a kidney transplant due to my Lupus and was recovering. It was what I needed to do for my overall health. I honestly look forward to sharing with you, soon my journey through these past several months as I have always wanted to do with you. Until then I want to publicly thank my family and incredible team of doctors for everything they have done for me prior to and post-surgery. And finally, there aren’t words to describe how I can possibly thank my beautiful friend Francia Raisa. She gave me the ultimate gift and sacrifice by donating her kidney to me. I am incredibly blessed. I love you so much sis. Lupus continues to be very misunderstood but progress is being made. For more information regarding Lupus please go to the Lupus Research Alliance website: www.lupusresearch.org/ -by grace through faith

A post shared by Selena Gomez (@selenagomez) on

 
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