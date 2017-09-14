بالصور- سيلينا غوميز تكشف خضوعها لزرع كلية... والمتبرّعة ممثلة!

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كشفت الممثلة والمغنية العالمية سيلينا غوميز أنها خضعت مؤخراً لعملية زرع كلية بسبب تعرضها لداء الذئبة وتفاقم حالتها الصحية، موضحةً أن هذا هو السبب الحقيقي الذي أبعدها عن استكمال أعمالها الفنية في الأشهر الأخيرة.وطمأنت النجمة البالغة من العمر 25 سنة، متابعيها عن حالتها الصحية من خلال صفحتها الخاصة على انستغرام، فكتبت: "أنا أدرك تماماً أن بعض معجبيَ لاحظوا أنني كنت غائبة عنهم هذا الصيف وتساءلوا عن سبب غيابي، لكن اكتشفت أنني بحاجة للحصول على عملية زرع كلية فكان من الضروري أن أبتعد قليلاً حفاظاً على صحتي".كما أعلنت غوميز عن هويّة المتبرعة التي أعطتها كليتها، وهي صديقتها المقرّبة الممثلة فرانسيا رايسا. وكانت قد نشرت صورة لها بالمستشفى تجمعها برايسا وهما تمسكان يد بعضهما البعض في السرير.وعلّقت كاتبةً: "لا توجد كلمات لوصف امتناني لصديقتي الجميلة فرانسيا رايسا، لقد أعطتني هدية لا تثمّن والتضحية القصوى وهي التبرع لي بكليتها. أنا أحبك كثيراً يا شقيقتي".