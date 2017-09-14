اقتحموا فيلا أصالة ودخلوا غرفة نومها!

تعرّضت فيلا المطربة السورية أصالة نصري وزوجها المخرج السينمائي المصري طارق العريان في القاهرة للسرقة.



فقد اكتشف زوج أصالة أن مبلغ 70 ألف جنيه قد سرق من داخل غرفة النوم الخاصة بهما، وسرعان ما تدخلت الأجهزة الأمنية المصرية وبدأت التحقيقات لكشف هوية الفاعلين.



وبعد التحريّات المكثفة التي أجرتها شرطة مصر، تمّ التوصل إلى كشف العصابة التي كانت وراء هذه السرقة.



الإعلان والمفاجأة الكبرى كانت أن من أقدم على اقتحام الفيلا ودخول غرفة النوم الخاصة بآل عريان هو السائق الخاص بهما بالإشتراك مع أربعة عمال أجانب يعملون جميعهم لصالح أصالة وزوجها. والمفاجأة الكبرى كانت أن من أقدم على اقتحام الفيلا ودخول غرفة النوم الخاصة بآل عريان هو السائق الخاص بهما بالإشتراك مع أربعة عمال أجانب يعملون جميعهم لصالح أصالة وزوجها.



وكان المبلغ المسروق قد ضبط بحوزتهم، وأقروا بأنهم هم من دخلوا الغرفة بعد مغافلة أصحاب الفيلا، وهم الآن موقوفين على ذمة التحقيق.