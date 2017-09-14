أفلام رعب وخيال العلمي... في مهرجان مسكون

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افتتحت أمس الدورة الثانية من مهرجان "مسكون"، في سينما "متروبوليس أمبير صوفيل" - الأشرفية، وهو المهرجان الأول في المنطقة العربية المتخصص في أفلام الرعب والفانتازيا والإثارة (الثريلر) والحركة (الأكشن) والخيال العلمي، الذي تنظمه شركة "أبوط للانتاج"، بالتعاون مع جمعية متروبوليس والأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة - جامعة البلمند وموقع "سينموز" الالكتروني.وقبيل عرض فيلم الافتتاح The Nile Hilton Incident، تحدثت المديرة التنفيذية للمهرجان ميريام ساسين فقالت: "نقدم هذه السنة مبادرات جديدة سيكتشفها الجمهور خلال الأيام الخمسة المقبلة. وتمكنا منذ المهرجان الأول العام الفائت من نسج علاقات مع أهم مهرجانات الفانتازيا في العالم، ومنها Fantastic Fest في أوستن، الذي بات هذه السنة يولي اهتماما بالأفلام المنطقة، بالتعاون مع مهرجان مسكون".وأشارت إلى أن "ثمة تعاونا أيضا مع مهرجان SITGES في إسبانيا، الذي يعتبر أضخم مهرجان للفانتازيا في العالم، والذي سيقدِّم جائزةأما المدير الفني للمهرجان أنطوان فاكد "إن فيلم الافتتاح The Nile Hilton Incident هو نموذج ناجح على ما يمكن أن يكون عليه فيلم ثريلر عربي، فهو فيلم سويدي يطرح مواضيع مرتبطة بالعالم العربي، خصوصا أن أحداثه تدور في بدايات الثورة المصرية، والممثل الأساسي فيه هو فارس فارس اللبناني - السويدي".وأشار إلى أن "مهرجان مسكون يشجع صناعة أفلام الرعب والثريلر والفانتازيا في لبنان والمنطقة"، وقال: "من هذا المنطلق، ينظم مسابقة الأفلام القصيرة هذه السنة".