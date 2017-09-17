بعد أخذ ورد بينهما... أحلام تبادر بالاعتذار من صحافية عبر تويتر

نشبت مشادة كلامية من العيار الثقيل بين الفنانة الخليجية أحلام الشامسي وصحافية مصرية تدعى ياسمين محفوظ.



وفي التفاصيل، فقد قامت ياسمين بالإستهزاء من أحلام حول التغريدة المتعلقة برفضها شراء "آيفون" الجديد بسبب بصمة الوجه، إذ كانت أحلام سبق وغرّدت: "كنت أبي اشتري الايفون الجديد لكن البصمة بالوجه. وشو بيضمنلي لو حد حط موبايلي عالقمر وافتحه.. مدري احس صعبة".

وانا كمان بعتذر لك عن تجاوزي تجاهك.. وعفا الله عما سلف والمسامح كريم ❤️😍🌹 https://t.co/WXDoHMPKxO — Yasmin Mahfouz (@YasminMahfouz) September 16, 2017

وقد علّقت ياسمين على التغريدة ساخرةً: "آمال كاثرين زيتا جونز تقول ايه؟! طيب مونيكا بيلوتشي؟! ياسمين صبري تروح تولع في نفسها؟!...".هذه التغريدة أدت الى أخذ ورد بين أحلام والصحافية، إذ إن أحلام استهزأت من شكل أنف ياسمين وسط تفاعل كبير من المتابعين.ولكن سرعان ما استدركت أحلام الوضع المتأزم وقامت بفضّ التلاسن من خلال الإعتذار لمحفوظ، فكتبت:"تجاوزتي فتجاوزت معك اعتذر منك بالرغم من انك الباديه اعتذر منك على اسائتي لك وأتمنى ان تسامحيني".فردت ياسمين: "وانا كمان اسفة ليكي جدا.. حصل خير.. وعفا الله عما سلف.. شكرا ليكي ولذوقك".وقاما بحذف جميع التغريدات التي تضمنّت اساءة لكل من الطرفين.نشير إلى أنها ليست المرّة الأولى التي تتفاعل فيها أحلام مع أحد المتتبعين، اذ انها غالباً ما تقوم بالردّ على تغريدات محبيها وجمهورها.