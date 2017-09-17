بعد 3 أشهر من إنجاب التوأم... هل أمل كلوني حامل؟

هل سيزيد عدد أفراد أسرة جورج وأمل كلوني؟

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LBCI News Lebanon

بعدما رزق أشهر ثنائي في هوليوود، جورج وأمل كلوني، بالتوأم إيلا والكسندر في حزيران الماضي، انتشرت أخيراً أخبار عن أن الزوجين ينتظران مولوداً جديداً.

وفي التفاصيل، فقد صرح أحد أصدقاء عائلة كلوني لمجلة هوليوود لايف أن: " أمل تعاني من نفس الأعراض التي عاشتها عندما علمت أنها حامل للمرة الأولى وقد أصبحت عاطفية أكثر من المعتاد"، وأوضح أن جورج وأمل كلوني سيكونان بغاية السعادة بزيادة عدد أفراد أسرتهما.

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وما أثار الشكّ أكثر هو أنه لم تظهر أي علامات تشير الى حمل أمل في المرة الأولى، إذ ظلت تمارس عملها بشكل طبيعي لحين أن أعلنت هي الخبر للصحافة. هذا الأمر يعزز فرضية ظهورها بشكل عادي للعلن وممارسة عملها يومياً من دون الإعلان عن حملها.

ومن جهة أخرى لم يدلِ الزوجان كلوني بأي تصريح يؤكد خبر الحمل.

وأمل تبلغ من العمر 39 عاماً، وقد رجّح بعض الأطباء صعوبة حملها بشكل سهل في سنها هذا، وبالتالي خبر حملها لا يزال غير مؤكد وتبقى الأشهر المقبلة كفيلة لتبيان الحقيقة.