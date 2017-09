من صغري حبيتن...هني كائنات بريئة ما بتعرف تكذب...طفل بحياتو ما بيكبر ناطر عاطفه وبس...كيف ما بدي حبن؟!😍😍😍 و هيدي الصورة من أحلى ذكريات الطفولة وأسعد اللحظات .... سلحفاة أهداني ياها والدي #childhood #memories #turtles #love_animals

