بالصور- نجوى كرم في إطلالة مميزة... لفتة للجيش اللبناني

هكذا أطلت في بعلبك

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LBCI News Lebanon

أحيت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم حفلاً غنائياً تضامنياً مع الجيش، بمناسبة انتصاره الأخير ضمن فعاليات مهرجان "فجر الجرود" في راس بعلبك، بإطلالة مميزة فاجأت بها الحاضرين.

وخلال الحفل أطلّت نجوى ولفتت الأنظار بفستانها الذي حمل توقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران، حيث كان القسم العلوي من الفستان يشبه البدلة المرقطة للجيش اللبناني.

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وكان عبارة عن قطعتين حيث جاء القسم السفلي على شكل تنورة طويله سوداء.

وقامت كرم بنشر صور لإطلالتها الأخيرة عبر حسابها الخاص على إنستغرام وأبدى جمهورها إعجابه باللفتة التي قامت بها عبر هاشتاغ #نجوى_كرم_في_فجر_الجرود.