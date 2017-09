كل مقامٍ مقال ولكل مقالٍ مقام #ahlamalshamsi #ahlam #london #palladium @mohammed_vivid @masooma_makeup @tonysawayasalon @mubarakalhajri_q @loushey @alyousef20300 @k_janahi @reena.hairartist

A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi) on Sep 16, 2017 at 4:31pm PDT