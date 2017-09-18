دومينيك حوراني بصورة جريئة.. والتعليقات تتخطّى الخطوط الحمراء

البعض اعتبر الصورة جريئة

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LBCI News Lebanon

تنشط الفنانة دومينيك حوراني بنشر صورها الجديدة بشكلٍ مستمر عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام والّذي يتابعه أكثر من 749 ألف معجب.

ويبدو أن عفويّة دومينيك حوراني بالتقاط الصور على طريقة السيلفي ونشرها عبر حساباتها قد دفعت بالبعض إلى تصنيفها بالجريئة.

وهو الأمر الّذي تكرّر مع نشر صورة جديدة لها وهي ترتدي ملابس صيفيّة مكشوفة الصدر.

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وفي حين شبّه البعض حوراني بانجلينا جولي، تخطّى آخرون الخطوط الحمراء بتعليقاتهم تحت حجّة "لا يمكن غضّ النظر" كما كتب أحدهم.