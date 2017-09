تخيَّلوا لودي كبر وصار شبّ ومسافر يدرس ، قلبي معلّق فيه وهوّه توأمي شبهي بكلّ مايحمل من صفات... الله بوفّق حبيب الروح ويرجع لنا قبل ماالوقت يتعبنا ... #إبني #روحي#توأمي#اصاله#أصاله#صوله#الله_الحامي @looodysvibe

A post shared by Assala Nasri (@assala_official) on Sep 15, 2017 at 12:09am PDT