علاقة حبّ بين نجمة مصرية ونادر الأتات؟ إليكم ما أثار الشكوك

النجمة المصرية حذفت التدوينة لعدم إثارة الشكوك

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LBCI News Lebanon

قبل أشهر، أعربت الممثلة المصرية مي عزّ الدين عن إعجابها بأغنية الفنان نادر الأتات الجديدة في تدوينة كتبت فيها "قلبي عاليمين نادر الاتات اسمعوها حلوة قوي تحية لنادر على اختياره للأغاني دي تاني أغنية أعشقها له.. أغاني عاجباني".

ردّ نادر الأتات يومها على مي عزّ الدين فكتب "ميوش انا بحبك من كل قلبي. انت مبدعة ورائعة ومحبتك للأغاني والفن يلي عم قدمه بتكبر القلب قلبي ع اليمين".

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لكن شائعة جديدة إنطلقت في الساعات الماضية عن وجود علاقة عاطفية بين نادر ومي فما كان من الأخيرة إلا أن حذفت التدوينة لعدم إثارة الشكوك.

ومن يتابع حساب كلّ من مي ونادر يلاحظ أن علاقة صداقة سرية ليست بجديدة تجمع الطرفين.

وقد ساهمت هذه الصداقة الوطيدة إلى إنتشار شائعات لا تمت للحقيقة بصلة، فما يجمع نادر الأتات بمي عز الدين لا يتخطى حدود الصداقة.