خطوة غير مألوفة من ماغي بو غصن في عيد ميلادها.. ماذا فعلت؟

ماذا فعلت ماغي بو غصن في عيد ميلادها؟

Lebanon, news ,lbci ,أخبار عيد ميلاد,ماغي بو غصن ,ماذا فعلت ماغي بو غصن في عيد ميلادها؟

LBCI News Lebanon

تلقّت الممثلة ماغي بو غصن كمًّا كبيراً من المعايدات عبر منصّات التواصل الإجتماعي تزامناً مع عيد ميلادها.

لكن ماغي بو غصن إرتأت أن تقوم بخطوةٍ غير مألوفةٍ في هذا اليوم وهي أن تعايد نفسها برسالة نشرتها عبر حسابها الخاص بموقع فيسبوك.

وكتبت ماغي بو غصن " كل سنة وأنا بخير وصحة منيحة حتى ضلّ مع اللي بحبّن وبيحبّوني.. لازم الإنسان يتمنى لحالو الخير متل ما بيتمناه للناس. أمّا اللي بعّدتن عن حياتي الله يسعدن ويبعدن أكتر".

الإعلان

وأردفت قائلةً "كل سنة إكبر سنة حتى شوف ولادي شباب قدّام عيوني.. كل سنة الله يخليلي أعز الناس على قلبي ويكبّر هالعيلة الحلوة المحبة والداعمة الأكبر إلي.. وهالسنة ان شاء الله بلدي يصير بحال أفضل".

وختمت ماغي رسالتها بالقول "بحبّكن وبشكر دعمكن اللي ما بيخلص".