بالفيديو- بعد غضب الجمهور... اعتذار من وائل جسار لجورج وسوف

لماذا طلب منه أن يعتزل الغناء؟

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LBCI News Lebanon

خلال لقاء إعلامي أجراه الفنان وائل جسّار، لمّح إلى أنه على سلطان الطرب جورج وسوف إعتزال الغناء بسبب حالته الصحية.

تصريحه هذا أثار استياء جمهور جورج وسوف، الذين عبروا عن ذلك بشكل واضح عبر مواقع التواصل الإجتماعي فانهالت التغريدات والمنشورات التي طالبت من جسّار التراجع عن التصريح الذي أدلاه.

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فبادر وائل جسار إلى نشر فيديو على صفحة فايسبوك الخاصة به، ويظهر فيه وهو يوضح كافة الشبهات ومعتذراً عن أي سوء فهم حصل بسبب قوله.

كما وأكّد أنه من مدرسة سلطان الطرب ويفتخر بذلك إنما ما جاء على لسانه كان فقط خوفاً منه على صحة وسوف وأضاف "بعتذر من كل قلبي".