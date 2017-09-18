بالصورة- أمل حجازي تحذف صورها وتهدّد... هل ستلجأ الى القضاء؟

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قامت الفنانة اللبنانية أمل حجازي بحذف صورها عن حسابها الشخصي على موقع انستغرام واكتفت بترك 3 صور فقط، وذلك بعدما ارتدت الحجاب وأعلنت عن اعتزالها الغناء.وفي السياق عينه، فقد كانت حجازي قد كتبت منشوراً على صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك ردّت من خلاله بطريقة قاسية على التعليقات المستفزة والانتقادات الكثيرة التي طالتها وقالت:" مساء الخير اولا رح احكي باللبناني عشان اقدر عبر اكثر بالنسبة لكم موقع مفكرين حالهم دمهم خفيف وعم يتمسخروا على رمز ديني وهو الحجاب ويلي مكنايين باسماء غير اسمائهم وهني بيعرفوا حالهم كتير منيح وبعرف اسمائهم وشخصيتهم المقززة للنفس وما الي الشرف ابدا اذكر اسمهم على لساني بحب قول انو انتو وصفحاتكم التافهة ويلي هي مبنية على فضايح ومسخرة على الناس كتير عيب انكم تتمسخروا على قدسية الحجاب ورح اضطر اني عاقبكم بالقضاء واحد واحد..يا للعار على هالايام يلي صار مباح لحثالة البشر انو تجيب سيرة حجاب او رمز ديني من اي دين يلي كان اقتضى التوضيح".