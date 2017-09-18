بالفيديو - دخان وقنابل وكلاب بوليسية في المنصورية... والسبب جو معلوف

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في إطار تحضير المؤسسة اللبنانية للإرسال للموسم الجديد من برامجها، يقوم برنامج "هوا الحرية" بالاستعداد لإطلاق موسمه الثاني، حيث صوّر معدّ ومقدم البرنامج الإعلامي "جو معلوف" الإعلان الترويجي الجديد لـ "هوا الحرية" الذي صُوّر في منطقة المنصورية .صور وفيديوهات حصرية تعرضها المؤسسة اللبنانية للإرسال عن الإعلان الترويجي الذي سينقل صورة مصغرة عن المجتمع اللبناني، كما وصور هذا الإعلان بمشاركة عدد كبير من الشباب اللبناني.وأحدث جو معلوف وفريق العمل السبت الفائت بلبلة في المنصورية بسبب النار والدخان والقنابل والكلاب البوليسية التي لم يعرف أحد سبب تواجدها في المنطقة .جو معلوف سوف يطل في بداية شهر تشرين الأول على الـ LBCI والـ LDC في الموعد نفسه كل إثنين الساعة 9:40 مساءً، بحلقات جديدة من "هوا الحرية".