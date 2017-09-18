"قضية رقم 23" حقق رقما تاريخيا...

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حقق فيلم المخرج اللبناني زياد دويري "قضية رقم 23" The Insult رقما تاريخيا على شبابيك التذاكر اللبنانية إذ حضره نحو 21 ألف مشاهد في الأيام الأربعة الأولى لانطلاق عروضه في الصالات السينمائية، على رغم ضعف الإقبال على المجمعات التجارية بفعل التحذيرات الأمنية التي أطلقها عدد من السفارات، وتصدر الفيلم تاليا ترتيب الأفلام المعروضة في لبنان هذا الأسبوع من حيث نسب المشاهدة.وافادت إحصاءات الصالات السينمائية أن عدد مشاهدي "قضية رقم 23" بلغ 20600 منذ الخميس 14 أيلول، إضافة إلى نحو 1200 حضروه في عرضه الافتتاحي في 12 أيلول.ولاحظت شركة "إيطاليا فيلم" التي تتولى توزيع "قضية رقم 23" في لبنان أن "الفيلم حقق هذا الرقم الكبير، وصالات السينما التي تعرضه امتلأت، مع أن الإقبال كان خفيفا على المجمعات التجارية في بيروت وضواحيها خلال عطلة الأسبوع بسبب المخاوف الأمنية".وتوقعت "إيطاليا فيلم" أن "يواصل الفيلم تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة إذ إن تفاعل الجمهور معه كان ممتازا، وردود الفعل إيجابية جدا، ما سيدفع المزيد من الناس إلى حضوره عندما تصلهم الأصداء عنه بالتواتر".وأظهرت الإحصاءات أن فيلم دويري حقق المرتبة الأولى أيضا في صالات المحافظات على امتداد لبنان، ومنها صالات طرابلس وأنفه وصيدا وزحلة وسواها.