بالصور: تحقيقات ورفع بصمات.. "الزعران" في فيلا ميريام كلينك؟

رفع البصمات في منزل ميريام كلينك، لماذا؟

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LBCI News Lebanon

فاجأت عارضة الأزياء المثيرة للجدل ميريام كلينك متابعيها بخبر محاولة إقتحام منزلها ليلاً.

وقد سردت ميريام كلينك عبر موقع فيسبوك ما حدث فكتبت " زعران جربوا يعربشوا على الباب الالكتروني تبع البيت، فجايين الدرك ياخدوا بصمات ويجرجروون احسن ما نفقعن رصاصة ببوزن وتجي المحكمة العسكرية تهتّني بكرا اني مقوصة ع علوج.. ويلا اكشن مرة جديدة".

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وعند الساعة الثالثة فجراً، نشرت كلينك صورةً لرفع البصمات وكتبت "اجوا التحرّي عالبيت واخدوا البصمات لنلقط الزعران اللي عربشوا عالباب".

وتابعت في منشورٍ آخر " شكراً للدرك والتحري وقوى الامن اللي عملوا شغلن آخر الليل. علوج جربوا يخترقوا باب الفيلا".