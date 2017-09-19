بالصور: تحقيقات ورفع بصمات.. "الزعران" في فيلا ميريام كلينك؟

فاجأت عارضة الأزياء المثيرة للجدل ميريام كلينك متابعيها بخبر محاولة إقتحام منزلها ليلاً.
وقد سردت ميريام كلينك عبر موقع فيسبوك ما حدث فكتبت " زعران جربوا يعربشوا على الباب الالكتروني تبع البيت، فجايين الدرك ياخدوا بصمات ويجرجروون احسن ما نفقعن رصاصة ببوزن وتجي المحكمة العسكرية تهتّني بكرا اني مقوصة ع علوج.. ويلا اكشن مرة جديدة".
وعند الساعة الثالثة فجراً، نشرت كلينك صورةً لرفع البصمات وكتبت "اجوا التحرّي عالبيت واخدوا البصمات لنلقط الزعران اللي عربشوا عالباب".
وتابعت في منشورٍ آخر " شكراً للدرك والتحري وقوى الامن اللي عملوا شغلن آخر الليل. علوج جربوا يخترقوا باب الفيلا".