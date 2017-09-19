مؤامرة تُغضب نجمة عربيّة.. هل أعلنت إعتزالها وتحجّبها خلال بثٍ مباشر؟

كشفت عن مؤامرةٍ تُحاك ضدّها واستيائها من الوسط الفني

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LBCI News Lebanon

تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي مقتطفات من بثٍ مباشرٍ كانت قد ظهرت فيه الفنانة فلّة الجزائريّة عبر موقع فيسبوك، متحدّثةً عن مؤامرةٍ تُحاك ضدّها واستيائها من الوسط الفني.

أمّا الخبر الصادم فكان عندما أعلنت فلّة الجزائرية بغضبٍ عارمٍ إعتزالها ونيّتها بإرتداء الحجاب.

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وعلّقت فلّة في وقتٍ لاحقٍ على الفيديو الّذي اثار بلبلةً عبر مواقع التواصل الإجتماعي متراجعةً عن قرار إعتزالها.

فأوضحت في منشور "أن أدافع عن شخصي ضدّ من تسبّبوا في مضايقتي وتآمروا على اخفائي عن الساحة الفنيّة الّتي دخلتها بمجهودي وموهبتي من يوم طفولتي، فهذا حقّ الرد.. لكن اعتزل؟ هذا بعدهم".

وتابعت "أمّا عن ذكر اشخاص أو فنانين فكان حواراً وقت صرخة غضب.. المعذرة من أي فنان ذكرت اسمه في لحظة غضب".

وأعربت فلّة عن إستيائها من نشر الفيديو بالقول "مش من حقّ احد يسرق فيديو لايف..و ينشره على ذوقه".