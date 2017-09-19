بالصور: بعيداً عن الهيبة.. شقيقة "جبل" حسناء تشبه "باربي"!

لمع نجم الممثلة السورية الشابة روزينا لاذقاني في مسلسل "الهيبة" بجزئه الأول إلى جانب كلّ من تيم حسن ونادين نسيب نجيم.

وجسّدت روزينا لاذقاني دور "منى" إبنة الممثلة القديرة منى واصف وشقيقة "شيخ الجبل" في العمل.

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وبعيداً عن مسلسل "الهيبة، لُقّبت الممثلة روزينا لاذقاني بـ "باربي الدراما السورية" نظراً لشبهها الكبير بالدمية الشقراء.

قمنا بجولة على حساب "منى" شقيقة "شيخ الجبل" على إنستغرام، واخترنا لكم مجموعة صور للممثلة السورية الحسناء.

حبيبتي وصديقتي صاحبة الأنامل الذهبية وملكة الألوان المبدعة joelleashkar OmbreSalon. 🙏🏻🙏🏻😘 A post shared by rouzainalazkani (@rouzainalazkani.official) on Sep 11, 2017 at 4:56am PDT

مساالخير 🙂🙂 A post shared by rouzainalazkani (@rouzainalazkani.official) on Sep 6, 2017 at 8:36am PDT

رايحة باي 🙈 A post shared by rouzainalazkani (@rouzainalazkani.official) on Aug 12, 2017 at 12:17pm PDT