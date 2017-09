نشر البوب ستار رامي عياش صورة على موقع تويتر وهو يحضّر القهوة كشف من خلالها عن مشاركته في مسلسل جديد بعد تجربته الأولى المميّزة في "أمير الليل".

وأرفق عياش الصورة بتعليق كتب فيه "استراحة خلال العمل على موسيقى مسلسلي الجديد".

ويحضر عياش لعمل درامي جديد بالتعاون مع الكاتبة منى طايع ونخبة من الممثلين اللبنانيين وسيكون العمل الثاني لرامي وطايع بعد مسلسل "امير الليل" الناجح الذي عرض على شاشة الـLBCI.

Coffee-Break while working on the music of my new series | Stay tuned ! 😎🔥🎶🎉 #CoffeeTime #MondayMotivation pic.twitter.com/VLYNADZvWh