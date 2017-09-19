أخبار فنية
19 أيلول 2017 - 08:30
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بالفيديو – لهذا السبب اعتذر كاظم الساهر عن المشاركة في The Voice

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بالفيديو – لهذا السبب اعتذر كاظم الساهر عن المشاركة في The Voice
نشر الفنان العراقي كاظم الساهر فيديو لمقابلة أجراها ضمن برنامج ET بالعربي على قناة MBC4، أعلن فيها عن سبب اعتذاره عن المشاركة في لجنة تحكيم الموسم الرابع من "The Voice".

وفي التفاصيل، فقد قال الساهر إنّ انشغاله بالعمل على البرنامج جعله يبتعد عن أسرته كثيراً. وأضاف أنّ مشاركته في البرنامج بنسختيه للكبار والصغار أخذ 6 أشهر من العمل الدؤوب.
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ولفت قيصر الغناء إلى أنّه يحتاج إلى قضاء الوقت مع نجليه وأحفاده مشيراً إلى أنّ القيمين على قناة MBC نجحوا في إقناعه بالاستمرار في The Voice Kids.

إليكم الفيديو الذي نشره الفنان العراقي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك:

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