ما هي نصيحة كريستينا بازان للمشتركات في مسابقة ملكة جمال لبنان 2017؟

ستتوّج اللّيلة ملكة على عرش الجمال اللّبناني في حفل ضخم سيقام في كازينو لبنان ويبث عبر شاشتي الـLBCI والـLDC مباشرة بعد الأخبار.

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وستكون جالسة بين أعضاء لجنة التحكيم، المدوّنة السويسرية الأنيقة كريستينا بازان التي أعربت عن سرورها لمشاركتها في هذا الحدث.

كما قالت إنّها ليست المرة الأولى التي تأتي فيها إلى لبنان وإنّ تجربتها في هذا البلد المضياف لطالما كانت رائعة، مشيرة إلى أنّ لديها الكثير من المتابعين اللّبنانيين.

وأسدت بعض النصائح إلى المشتركات في مسابقة ملكة جمال لبنان لعام 2017، ألا وهي أن يكنّ على طبيعتهنّ وأن يكنّ واثقات بأنفسهنّ وقويّات.

وتمنّت لهنّ حظًا موفقًا.