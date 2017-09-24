خاص بالفيديو: كارول سماحة في كواليس ملكة جمال لبنان.. هل تشجّع إبنتها على المشاركة في المستقبل؟

تتوجّه جميع الأنظار الآن نحو شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال لمشاهدة حفل إنتخاب ملكة جمال لبنان الّذي تتربّع بنهايته ملكة جديدة على عرش الجمال.

وقبل إطلالتها الأولى على مسرح كازينو لبنان حيث يتم الآن حفل الإنتخاب، كان لموقع الـ LBCI هذا اللقاء الحصري المصوّر مع النجمة كارول سماحة في الكواليس.

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في البداية، أعربت كارول سماحة عن سعادتها بإحياء الحفل الضخم، مؤكّدةً أنها لو لم تكن على مسرح ملكة جمال لبنان الليلة لكانت تتابع وقائع الحفل من منزلها.

وعن نصيحتها للملكة الجديدة بشأن طريقة التعامل مع روّاد مواقع التواصل الإجتماعي، أكّدت كارول أن لكلٍّ شخصيّته بالردّ على التغريدات لكنها تفضّل عدم المبالغة من إستخدام منصّات التواصل في الفترة الأولى من الشهرة.

وما رأي الفنانة كارول سماحة بمشاركة إبنتها في مسابقة ملكة جمال لبنان في المستقبل؟ وماذا كشفت عن تجربتها السينمائية الأولى من خلال فيلم "بالصدفة"؟

الإجابة في هذا اللقاء المصوّر مع النجمة كارول سماحة من كواليس حفل ملكة جمال لبنان 2017.