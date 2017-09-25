أحلام تُقبّل زوجها في صورة تجتاح الإنترنت

بمناسبة عيد ميلاده، عايدت الفنانة الإماراتية أحلام زوجها مبارك الهاجري عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام.

في التفاصيل، نشرت الفنانة أحلام مجموعة صور وهي تُقبل رأس زوجها في عيد ميلاده، فحققت اللقطة أكثر من 58 ألف إعجاب في أقل من 24 ساعة.

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وأرفقت أحلام الصور برسالة جاء فيها: "إلى زوجي وحبيبي وصديقي وقطعة من قلبي وروحي مبارك الغالي، كل عام وأنت بألف خير. العمر الطويل لك يا رب. أسأل الله العظيم أن يبارك لك بعمرك وصحتك وعافيتك وحواسك وأن يخليك لي ولعيالك وأحبابك يا حبيبي وحبيب كل الناس اللي يعرفونك".

وختمت "الله لايحرمني منك ولا يفرقنا والله لا يحرمني من طيبتك ومحبتك لي يا رب. وأحمد الله على هالنعمة اللي عطاني إياها إنت حبيبي".