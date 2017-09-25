بالفيديو- ساندي تابت سلّمت التاج وأبهرت الجمهور..."لم أتأثر بالانتقادات"!

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دخلت ملكة جمال لبنان لعام 2016 ساندي تابت الى مسرح كازينو لبنان لتسليم التاج للملكة الجديدة، فأبهرت الحضور بجمالها وذكائها.ساندي التي تعرّضت لموجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي اكدت خلال حفل انتخاب ملكة جمال لبنان لعام 2017 أنها لم تتوقع هذه الانتقادات، مشددة على أنها لم تتأثر بها.وطلبت ساندي من الجمهور عدم إطلاق الأحكام على المشاركات في المسابقة قبل التعرّف اليهن، خصوصاً و ان للوقفة على المسرح رهبة كبيرة.كما أعربت ساندي عن سعادتها الكبيرة لأنها ستسلم التاج لصبية جديدة.اليكم الفيديو: