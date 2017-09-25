ما لا تعرفونه عن بيرلا الحلو... ملكة جمال لبنان للعام 2017

توّجت بيرلا الحلو ملكة جمال لبنان لعام 2017

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LBCI News Lebanon

تربّعت بيرلا الحلو ليل الأحد 24 أيلول/سبتمبر على عرش الجمال اللّبناني لعام 2017، في حفل ضخم نظّمته شاشة الـ"LBCI" في كازينو لبنان، برعاية وزير السياحة أواديس كيدانيان، وقدّمته الإعلاميّة ديما صادق.

إليكم ما لا تعرفونه عن الملكة:

بيرلا عبدو الحلو من بعبدا، تبلغ من العمر 22 عامًا.

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ارتادت مدرسة راهبات القلبين الأقدسين وتخصصت في إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف وهي حاليًا تتابع دراسة الماجستر في الـESA.

ويبلغ طولها 175 سنتيمترًا، أما وزنها فيبلغ 58 كيلوغرامًا.

وأكدت بيرلا في أول تعليق لها بعد انتخابها أن اختيارها قضية تعزيز شؤون المرأة والعمل من أجلها في خلال فترة ولايتها يأتي في اطار رؤيتها بأنه يمكن للمرأة أن تعطي أكثر في كل الميادين في حال أفسح المجال أمامها واذا حصلت على الفرص.



