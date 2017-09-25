أخبار فنية
25 أيلول 2017 - 13:07
25/09/2017 13:07:37
الصور الأولى لبيرلا الحلو مع عائلتها بعد تتويجها...
بيرلا الحلو ملكةجمال لبنان لعام 2017
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LBCI News Lebanon
بعد تتويجها ملكة على عرش الجمال اللبناني، لحظات مؤثرة جمعت بيرلا الحلو بأهلها على مسرح كازينو لبنان.
الفرح والسعادة كانا واضحين جداً على وجوههم.
اليكم الصور الأولى لبيرلا الحلو مع عائلتها بعد فوزها بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2017.
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