أخبار فنية
25 أيلول 2017 - 13:07
Back

الصور الأولى لبيرلا الحلو مع عائلتها بعد تتويجها...

بيرلا الحلو ملكةجمال لبنان لعام 2017 Lebanon, news ,lbci ,أخبار ملكة جمال لبنان لعام 2017, تتويج, عائلة, حفل, بيرلا الحلو,صور,بيرلا الحلو ملكةجمال لبنان لعام 2017
episodes
الصور الأولى لبيرلا الحلو مع عائلتها بعد تتويجها...
بعد تتويجها ملكة على عرش الجمال اللبناني، لحظات مؤثرة جمعت بيرلا الحلو بأهلها على مسرح كازينو لبنان.

الفرح والسعادة كانا واضحين جداً على وجوههم.

اليكم الصور الأولى لبيرلا الحلو مع عائلتها بعد فوزها بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2017.

الإعلان


إقرأ أيضاً